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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو
Sputnik
أرشيف
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أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بتدمير مسيرة كانت تحلق باتجاه منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، مضيفا أن سقوط حطامها لم يؤد إلى وقوع إصابات أو دمار على الأرض.

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وكتب سوبيانين في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "صدت قوات الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو هجوما باستخدام طائرة مسيرة. وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط حطام المسيرة. ويعمل أفراد خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط المسيرة.

وجاء في بيان صدر عنها: "تم في الساعة 12:35 من اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت الدفاعات الجوية الروسية بتدمير مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو".

المصدر: نوفوستي

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