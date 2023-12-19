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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
Sputnik
أرشيف
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين صباح اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك.

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اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية
اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الساعة 09:20 صباح اليوم الثلاثاء تقريبا إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابيي باستخدام طائرة مسيرة".

وأضاف البيان: "قامت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأعلنت الوزارة فيما بعد أنه تم في الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو إسقاط مسيرة ثانية فوق المقاطعة.

المصدر: نوفوستي

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