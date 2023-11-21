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اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

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اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية
Sputnik
أرشيف
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الساعة 06:00 تقريبا من اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية باعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".

وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، سابقا إن أجهزة الحرب الإلكترونية دمرت مسيرة أوكرانية في أراضي المقاطعة، مؤكدا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: نوفوستي

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