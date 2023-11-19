الدفاعات الجوية الروسية تعترض مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة، حيث أسقطتها الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة موسكو.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في 19 نوفمبر عند نحو الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو. إذ تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط الطائرة المسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو".

وكانت الدفاعات الجوية الروسية قد اعترضت ظهيرة يوم الأحد طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو أيضا.

وفي وقت سابق، تمكنت وحدات من مجموعة "وسط" التابعة للجيش الروسي من إلحاق هزيمة بفصائل اقتحام من ثلاثة ألوية ميكانيكية أوكرانية وذلك في منطقة قطاع تورسكي على اتجاه كراسنوليمانسكي.

أعلن ذلك ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "وسط"، وقال: "في منطقة قطاع تورسكي على اتجاه كراسنوليمانسكي، تمكنت قواتنا بنيران مدفعيتها من إلحاق الهزيمة بمجموعات اقتحام هجومية من الألوية الآلية 24 و47 و63 تابعة للقوات الأوكرانية".

المصدر: RT