مستشار سابق للرئاسة الأوكرانية يكشف تكتيك إصابة الجيش الروسي للأهداف الأوكرانية بدقة

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية السابق، أوليغ سوسكين، أن ضربات الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية على كييف تتسبب بتدمير أهداف عسكرية، على الرغم من جهود وعمل الدفاع الجوي الأوكراني.

وأشار سوسكين عبر قناته في موقع "يوتيوب": "لقد ضربوا كل ما يحتاجون إلى ضربه. ومع ذلك (الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار) تصل إلى أهدافها. إنهم يعرفون مقدار ما يحتاجون إليه لإطلاقه لتدمير هذا الجسم أو ذاك".

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وأضاف سوسكين أنهم في كييف "يزعمون أنهم قضوا على عدد معين من الطائرات بدون طيار الروسية والتي كانت تحلق باتجاه البنية التحتية العسكرية، ولكن في حقيقة الأمر هذه عبارة عن أهداف تشتت انتباه الدفاع الجوي الأوكراني".

وأردف قائلا: "لقد أسقطتم ما كان من المفترض أن تسقطه منظوماتكم. تقوم منظوماتهم بحساب ذلك طوال الوقت، ولذلك يقومون بإطلاق أكبر عدد ممكن لتحقيق النتيجة المرجوة".

يشار إلى أنه مساء الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف ومقاطعة كييف.

إلى ذلك، كانت هناك إنذارات بوقوع غارات جوية هناك. وفي الصباح، ظهرت معلومات عن أصوات انفجارات في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

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ومنذ 10 أكتوبر من العام الماضي 2022، يشن الجيش الروسي هجمات صاروخية على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية.

وبحسبما ذكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهجوم الأول كان ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذته كييف ضد جسر القرم.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي