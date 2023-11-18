خبير عسكري أمريكي: الدفاع الجوي الروسي سيسقط جميع طائرات إف-16

أكد الكولونيل الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية سوف تسقط جميع مقاتلات F-16 التي سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر ديفيس عبر قناته على يوتيوب: أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أكثر فعالية وحداثة مقارنة بالأنظمة الأوكرانية والأمريكية.

وقال: هناك قلق في الغرب وفي داخل حلف الناتو من أن الدفاعات الجوية الروسية والمقاتلات من طراز Su-35 ستشكل تهديدا كبيرا للطائرة F-16"، في حال حدوث اشتباك مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

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وأضاف الخبير الأمريكي أن طائرات إف-16 قديمة جدا، وتدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق وقتا طويلا.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أن تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 لن يغير ميزان القوى بشكل جذري.

المصدر: RT