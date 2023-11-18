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إسقاط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة موسكو

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إسقاط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة موسكو
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف في روسيا.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم إحباط الهجوم الإرهابي في 19 نوفمبر في الساعة 01.00 بتوقيت موسكو.

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وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرة مسيرة في سماء بلدة بوغورودسكي في مقاطعة موسكو.

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المناطق الحدودية الروسية بانتظام، وتنفذ هجمات باستخدام بطائرات مسيرة على أهداف في روسيا وتقوم بأعمال تخريبية.

كما تحاول مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات مسيرة، كما ترسل مجموعات تخريبية واستطلاعية إلى هناك.

المصدر: RT

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