الدفاع الروسية: تدمير مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، قد أعلن صباح السبت، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي لطائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة أونشسكي بالمقاطعة.

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وأشار حاكم المنطقة إلى أنه لم تقع أية إصابات أو دمار نتيجة لذلك.

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وذكرت الوزارة أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من اعتراض المسيرة الجوية الأوكرانية فوق أراضي منطقة بريانسك وإسقاطها.

المصدر: نوفوستي