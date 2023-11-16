الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و26 مسيرة وتحييد 765 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أسقطت طائرة حربية و26 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت خسائر العدو البشرية نحو 765 جنديا خلال يوم.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة من طراز "ميغ-29" في أجواء دونيتسك، كما اعترضت صاروخين من نظام HIMARS وقنبلة جوية من طراز JDAM أمريكية الصنع.

وفيما يلي أبرز نقاط التقرير اليومي للدفاع الروسية:

تحييد نحو 110 جنود أوكرانيين على محور كوبيانسك

على محور كراسني ليمان بلغت خسائر العدو نحو 175 عسكريا بين قتيل وجريح

صد 14 هجوما على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك تصل إلى 240 جنديا

خسر العدو على محور جنوب دونيتسك ما يصل إلى 70 عسكريا وعلى محور زابوروجيه نحو 100 عسكري، فيما قتل على محور خيرسون ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا

إصابة قوات ومعدات عسكرية للعدو في 132 منطقة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية