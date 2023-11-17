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الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن قبالة سواحل القرم

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الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن قبالة سواحل القرم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 10.40 صباح اليوم، "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخين من طراز نبتون المضادة للسفن ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت ودمرت الصاروخين الأوكرانيين فوق البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق اليوم أفاد ميخائيل رازفوزاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، بإسقاط "هدفين جويين" فوق المدينة، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية جراء الحادث.

المصدر: RT

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