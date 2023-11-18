شويغو يشيد بنجاحات القوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا (فيديو)

هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، العسكريين والمحاربين القدامى بمناسبة يوم القوات الصاروخية والمدفعية، مشيرا إلى مساهمتهم في حل المشاكل المعقدة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال شويغو في رسالة تهنئة نُشرت على قناة وزارة الدفاع الروسية على "تيلغرام": "من خلال إظهار الشجاعة والمثابرة والتفاني والبسالة في أداء الواجب، كتب رجال المدفعية ورجال الصواريخ العديد من الصفحات المجيدة في التاريخ العسكري لبلدنا. واليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة، ينجح طواقم الصواريخ والمدفعية في حل المهام المعقدة في ظروف قتالية صعبة".

وأعرب عن ثقته في أن القوات الصاروخية ستواصل المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا.

المصدر: RT