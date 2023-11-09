صحيفة أمريكية: صواريخ "أرض – جو" الروسية قادرة على تدمير الطائرات الأوكرانية على مسافة 400 كيلومتر

قالت صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية إن الدفاعات الجوية الروسية صارت ذات مدى بعيد وأكثر دقة.

وأضافت أن مسافة إصابة الطائرات الضاربة التابعة لسلاح الجو الأوكراني وصواريخه المجنحة بواسطة منظومة "إس – 400 تريؤومف" والرادارات الطائرة "آ-50" الروسية ازدادت حتى 400 كيلومتر.

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وأوضحت الصحيفة أن الدفاعات الجوية الروسية استخدمت لأول مرة صاروخ "40Н6" المزود برأس نشط موجه ذاتيا لتدمير الطائرات الأوكرانية على مسافات بعيدة. وقد نجحت في تدمير كل الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع 1000 متر.

ويتميز الصاروخ الروسي بمساره الفريد حيث يبلغ أقصى الارتفاعات في الفضاء القريب، الأمر الذي يضمن له توجيه ضربات مما وراء الأفق. كما يضمن ذلك تحييد الأهداف بالقرب من حدود مساره على ارتفاع 5 أمتار فقط.

وأشارت الصحيفة إلى إنه ليس هناك نظام للدفاع الجوي في العالم يمتلك مثل هذه الإمكانات.

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مع ذلك فإن الخبراء الأجانب يشيرون إلى أن توجيه مثل هذه الصواريخ الروسية لا يمكن أن يتحقق من الرادار الطائر "آ-50" فحسب بل ومن مقاتلات "ميغ – 31"، علما أن تلك الطائرات تحمل أكبر رادار تكتيكي يزيد حجمه بمقدار 6 أضعاف عن حجم رادار AN/APG-68 الذي تحمله مقاتلة "إف – 16" الأمريكية. وقد جعله هذا الأمر قادرا على الارتباط بالدفاعات الجوية الأرضية البعيدة المدى وبصورة خاصة تلك التي تستخدم صواريخ "40Н6".

المصدر: روسيسكايا غازيتا