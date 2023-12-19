مراسل قناة "سي إن إن": الوضع بساحة المعركة في أوكرانيا بائس

تحدث مراسل قناة "سي إن إن" عن أن العسكريين الأوكرانيين يشكون من الهجمات اليومية للمسيرات الروسية ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية التي تفشل هجمات المسيرات الأوكرانية.

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وقال وولش في تقرير مصور له: "40 مسيرة تهاجم الخنادق الأوكرانية كل يوم... تنفد البطاريات (للمسيرات الأوكرانية) بسرعة في البرد، كما تعمل وسائل الحرب الإلكترونية الروسية على إفشال عمل المسيرات".

ونقل عن الجنود الأوكرانيين أنهم يتكبدون خسائر فادحة وأن روحهم المعنوية انخفضت بشكل جدي.

وأضاف: "كان الهجوم المضاد يهدف إلى طرد الروس إلى الوراء نحو البحر في الصيف الماضي، لكن الآن هنا (في أوكرانيا) الأوساخ والموت والمأزق والتذكير بانخفاض المساعدات الأمريكية. والمزاج مختلف تماما وكل شيء حزين... بصراحة يوجد هناك شعور باليأس... في السابق لم تتحدث (القوات الأوكرانية) عن الهزيمة، لكن يبدو أن كل شيء يتجه نحو ذلك".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يؤد إلى أي نتائج إيجابية، مؤكدا أن روسيا تسير بهدوء نحو تحقيق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي