بيسكوف: تجميد أصول شركات الدفاع الروسية ليس خطرا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا يعتبر تجميد أصول شركات الدفاع الروسية الذي تضمنته الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، خطرا كبيرا بالنسبة لروسيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يعد تجميد أصول شركات الدفاع الروسية خطرا كبيرا، لأنه لا توجد هناك أي أصول قد يجمدها الاتحاد الأوروبي".

كما أكد أن روسيا ستتجاوز العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تصدير الماس، موضحا: "أما فيما يتعلق بالماس الروسي، فكان ذلك متوقعا، وكنا نستعد له. أعتقد أنه توجد هناك طرق لتجاوز هذه العقوبات. إنها موجودة، وسيتم استخدامها".

ووافق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي تضمنت قيودا اقتصادية وشخصية، بما في ذلك حظر استيراد الماس الروسي. وتشمل العقوبات الجديدة 61 فردا و86 مؤسسة.

المصدر: تاس