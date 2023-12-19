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مستخدمو الإنترنت لفون دير لاين: هل أنت عمياء؟ أم صماء؟

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مستخدمو الإنترنت لفون دير لاين: هل أنت عمياء؟ أم صماء؟
AP
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أدان مستخدمو منصة "X" تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي رحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

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وكتبت فون دير لاين في صفحتها على "X": "أرحب بالاتفاق السياسي بشأن حزمة العقوبات الثانية عشرة... ونواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا بالرغم من كل شيء. ونشن حملة صارمة على التحايل ونفرض عقوبات على المزيد من السلع، بما في ذلك الماس".

وردا على ذلك كتب مستخدم أطلق عليه لقب Phaserpearl: "هل سألت المواطنين الأوروبيين؟"
وأيده Tom_Bayou، مؤكدا أن "آخر 11 حزمة من العقوبات جعلت روسيا أكثر ثراء".

وعبر EelcoSchaaf عن اعتقاده بأن "الروس انتصروا ولا للمزيد من الأموال لأوكرانيا".

وسخر Alex_Kowalski قائلا: "يواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نفسه".

وتابع Marc_Demoulin: "يعارض معظم سكان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات. ألم تعرفي ذلك؟ هل أنت عمياء؟ أم صماء؟".

ووافق الاتحاد الأوروبي، سابقا، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضم قيودا اقتصادية وقائمة موسعة من العقوبات الشخصية ضد أفراد ومؤسسات.


المصدر: نوفوستي

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