مستخدمو الإنترنت لفون دير لاين: هل أنت عمياء؟ أم صماء؟

أدان مستخدمو منصة "X" تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي رحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

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وكتبت فون دير لاين في صفحتها على "X": "أرحب بالاتفاق السياسي بشأن حزمة العقوبات الثانية عشرة... ونواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا بالرغم من كل شيء. ونشن حملة صارمة على التحايل ونفرض عقوبات على المزيد من السلع، بما في ذلك الماس".

I welcome the political agreement on the 12th sanctions package.



Congratulations to @eu2023es !



We continue to stand with Ukraine, through thick and thin.



We are clamping down hard on circumvention and sanctioning more goods, including diamonds. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 18, 2023

وردا على ذلك كتب مستخدم أطلق عليه لقب Phaserpearl: "هل سألت المواطنين الأوروبيين؟"

وأيده Tom_Bayou، مؤكدا أن "آخر 11 حزمة من العقوبات جعلت روسيا أكثر ثراء".

وعبر EelcoSchaaf عن اعتقاده بأن "الروس انتصروا ولا للمزيد من الأموال لأوكرانيا".

وسخر Alex_Kowalski قائلا: "يواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نفسه".

وتابع Marc_Demoulin: "يعارض معظم سكان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات. ألم تعرفي ذلك؟ هل أنت عمياء؟ أم صماء؟".

ووافق الاتحاد الأوروبي، سابقا، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضم قيودا اقتصادية وقائمة موسعة من العقوبات الشخصية ضد أفراد ومؤسسات.



المصدر: نوفوستي