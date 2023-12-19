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أوستن من قطر يشيد بجهود مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن بغزة

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أوستن من قطر يشيد بجهود مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن بغزة
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن جهود مصر وقطر ساعدت في الإفراج عن الرهائن لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وشكر أوستين خلال مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية الدوحة، الجهود المبذولة والتي ساعدت في إطلاق رهائن أمريكيين لدى حماس في قطاع غزة.

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من ناحية أخرى، أشاد أوستن بالتعاون الدفاعي المشترك والتطلع لفعل المزيد مع قطر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف :"زيارتي لقطر جاءت لتعزيز الشراكة معها في الدفاع والأمن".

ولفت إلى أن دعم إمكانيات قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر سيكون له تأثير إيجابي على دور القوات الأمريكية في السنوات القادمة بالمنطقة ومواجهة التحديات الأمنية في إطار تعزيز التعاون العسكري وتقوية القدرات الدفاعية بين البلدين.

المصدر: RT

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