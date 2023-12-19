محلل إسرائيلي في القناة "13" العبرية: كان علينا قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب (فيديو)

قال المحلل الإسرائيلي في القناة 13 العبرية تسفي يحزقيلي، إنه كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب في غزة.

وأضاف تسفي يحزقيلي "وبعدها نذهب لوقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى".

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء مقطع فيديو لتصريحات المحلل الإسرائيلي في القناة 13 العبرية.

وعلق البعض قائلا "هكذا يفكرون وهذا ما يريدونه في غزة!".

وقال آخرون "يبدو أن بعض الإعلاميين الإسرائيليين وصلوا إلى مراحل متقدمة من النازية والفاشية".

تغطية صحفية: المحلل الإسرائيلي في القناة 13 "تسفي يحزقيلي":



كان علينا قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب، وبعدها نذهب لوقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى! pic.twitter.com/5m3PDdeMRC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 19, 2023

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 464 جنديا في معارك قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية