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قصف إسرائيلي بقذائف الفوسفور يستهدف بلدة حولا جنوب لبنان (فيديو)

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قصف إسرائيلي بقذائف الفوسفور يستهدف بلدة حولا جنوب لبنان (فيديو)
Globallookpress
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أكد مراسل RT، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة حولا الواقعة جنوب لبنان.

وقال مراسلنا: "غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان وسط أنباء عن وقوع إصابات".

وأضاف: "قصف مدفعي إسرائيلي بقذائف الفوسفور وقنابل ضوئية يستهدف أطراف بلدتي حولا ومركبا".

ومنذ فجر اليوم، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي، في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالمدفعية، محيط موقع هرمون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف حرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا وعيترون في القطاع الأوسط.

إلى ذلك، حلقت طائرات حربية إسرائيلية بشكل مكثف بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع على طول الشريط الحدودي، لا سيما في أجواء القطاع الأوسط وعلى مستوى منخفض.

كما شهدت أجواء البقاع وبعلبك والحدود اللبنانية السورية تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

 

المصدر: RT

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