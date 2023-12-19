الحوثيون يهددون باستهداف سفن أي دولة تتحرك ضدهم

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن أي دولة تتحرك ضد اليمن سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.

وقال الحوثي في تصريح لقناة العالم الإيرانية: "أي دولة تتحرك ضدنا سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر".

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وجاء هذا التصريح، على خلفية إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وأفاد الوزير في بيان نشرته الدفاع الأمريكية على موقعها الرسمي "إن التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين المتهورة القادمة من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعرض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي".

وتابع قائلا "يعد البحر الأحمر ممرا مائيا بالغ الأهمية وضروريا لحرية الملاحة وممرا تجاريا رئيسيا يسهل التجارة الدولية، يجب على البلدان التي تسعى إلى دعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة أن تجتمع معا لمواجهة التحدي الذي يشكله هذا الفاعل غير الحكومي الذي يطلق الصواريخ الباليستية والمسيرات على السفن التجارية من العديد من الدول التي تعبر المياه الدولية بشكل قانوني".

وأردف بالقول "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا، ولذلك أعلن اليوم عن إنشاء عملية "حارس الرخاء" وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.

وتجمع عملية "حارس الازدهار" عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين".

المصدر: وكالات