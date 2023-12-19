اتهام إسرائيلي بالتحريض على الإرهاب والاغتصاب والإبادة الجماعية للفلسطينيين

اتهمت السلطات القضائية في إسرائيل المواطن نوعام ديان بالتحريض على الإرهاب والاغتصاب والإبادة الجماعية ضد المسلمين وسط الحرب المستمرة في غزة.

وتتعلق لائحة الاتهام، التي تم تقديمها في محكمة الصلح في الخضيرة، بمنشوراته الصريحة والكراهية الموجهة للعرب والتي نشرها نوعام ديان (34 عاما) على تطبيق "تلغرام".

وشدد المسؤولون عن إنفاذ القانون على خطورة تصريحاته، معتبرين إياها من أشد حالات التحريض التي شهدتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

ويواجه ديان اتهامات بالتحريض المباشر على الإرهاب، والتحريض على العنف، والتحريض على العنصرية، ونشر خطاب الكراهية.

وتسلط لائحة الاتهام، التي وافق عليها النائب العام والمدعي العام، الضوء على منشورات ديان المثيرة للقلق ضد المسلمين بشكل عام، والتي تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال والصليب الأحمر وعضو الكنيست أحمد الطيبي.

وطلبت النيابة العامة، إبقاء ديان رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية، معتبرة إياه "متهما خطيرا يشكل تهديدا كبيرا على الجمهور والدولة".

وقال محامي الدفاع عن ديان: "ليس لديه أي سجل جنائي، ولم نتلق بعد مواد التحقيق، وسنقدم مرافعاتنا إلى المحكمة بعد مراجعتها".

المصدر: "جروزاليم بوست"