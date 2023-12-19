الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا بحق جنود ظهروا في فيديو النرجيلة و"الشيبس" بجنين (فيديو)

أوقف الجيش الإسرائيلي جنودا ظهروا في مقطع فيديو يدخنون النرجيلة ويتناولون بطاطس (شيبس) ساخرين من فلسطينيين معصوبي الأعين ومكبلي الأيادي داخل منزل بجنين في الضفة الغربية.

ووثق الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات في اليومين الماضيين على منصات التواصل الاجتماعي، جنودا يسخرون من سبعة فلسطينيين على الأقل معصوبي الأعين ومكبلي الأيادي داخل غرفة بأحد المنازل بجنين.

إقرأ المزيد

وفي المقطع المتداول يظهر الجنود وهم يتناولون رقائق البطاطس "شيبس" ويتهكم أحدهم قائلا وهو يدخن النرجيلة "لم أتصور أبدا جنين هكذا"، مضيفا "أرهم ما لدينا هنا" مشيرا إلى المعتقلين الفلسطينيين الجالسين على الأرض.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حسبما نقلته وكالة "أوسيشتد برس" إن سلوك الجنود في الفيديو "مؤسف ويتناقض بشكل صارخ مع قيم الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أنه بعد جلسة تأديبية أوقفوا عن العمل حتى إشعار آخر.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ السابع أكتوبر، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة استهدفت مئات الفلسطينيين.

وقتل أكثر من 300 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

شاهد: جنود إسرائيليين يدخنون "الشيشة" ويأكلون رقائق البطاطس أمام معتقلين فلسطينيين مكبلين https://t.co/rGBhH2iSJIpic.twitter.com/TpqKV8xuGs — صحيفة المرصد (@marsdnews24) December 18, 2023

المصدر: وكالات