سفير إسرائيل بموسكو: نتفاوض مع الولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن في غزة

قال سفير إسرائيل في روسيا الاتحادية ألكسندر بن تسفي، إن بلاده لا تناقش هدنة في قطاع غزة مع حركة حماس بل تتفاوض مع قطر والولايات المتحدة لإطلاق سراح الرهائن.

وأشار السفير إلى أن إسرائيل، تجري مفاوضات بمشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر حول وقف محتمل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

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وأضاف السفير في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا توجد مفاوضات بشأن هدنة. لا يوجد ما يمكن الحديث عنه حول هدنة مع حماس".

وأكد السفير أن "بعض المفاوضات" تجري بين رئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وزراء قطر، "على وجه التحديد حول كيفية إيجاد حل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

ونوه السفير بوجود 130 شخصا كرهائن لدى حماس، بينهم 3 يحملون الجنسية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس عن إطلاق سراح اثنين من الرهائن بجنسية روسية وتسليمهما إلى الصليب الأحمر "ردا على جهود الرئيس فلاديمير بوتين". وقبل ساعات، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الحركة تخطط لإطلاق سراح عدد آخر من الروس كدليل على الامتنان للرئيس الروسي.

المصدر: وكالات