الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصره في المعارك البرية التي تجري في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 463.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن القتيلين هما: النقيب (احتياط) روتم يوسف ليفي (24 عاما) نائب قائد فصيلة في وحدة "يلام"، والرائد (احتياط) دانيل يعقوب بن هاروش مالون (31 عاما)، مقاتل في الكتيبة 6551، في تشكيل هفتي حاش (551).

وأشار إلى أنه أصيب مقاتلان من الكتيبة 13، لواء جولاني، بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإبلاغ ذويهم.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية إلى 130، ومنذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر إلى 463 قتيلا.

المصدر: RT