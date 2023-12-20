لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة في اليوم الـ75
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تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات.
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يتبع..