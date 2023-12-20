لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة في اليوم الـ75

تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات.

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يتبع..