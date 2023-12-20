لافروف وشكري يبحثان الوضع في غزة

تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري وجهات النظر حول الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة، ودعيا إلى وقف مبكر لإطلاق النار في المنطقة.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي المنعقد في مراكش بالمغرب: "تم التركيز بشكل خاص على الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة. وتمت الإشارة إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وإقامة عملية تفاوض وفقا للقانون الدولي والقرارات القائمة للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع القديم وتنفيذ الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967".

وأضاف البيان أن لافروف عبر عن شكره لنظيره المصري للمساعدة التي قدمتها مصر في ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الروس من قطاع غزة.

وتابع: "بحث الوزيران أيضا قضايا تسوية النزاعات في اليمن وليبيا وسوريا ولبنان"، مشيرا إلى أن الجانبين تناولا مجموعة من مسائل مواصلة تعزيز التعاون الروسي المصري بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي النشط والتعاون في إطار مجموعة بريكس والأمم المتحدة وعلى الساحات الدولية الأخرى.

المصدر: تاس