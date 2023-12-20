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لافروف يصل إلى المغرب للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي

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لافروف يصل إلى المغرب للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي
RT
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مراكش
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدينة مراكش المغربية للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.

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وقالت الوكالة إن طائرة الوزير هبطت صباح اليوم الأربعاء في مطار مراكش المنارة الدولي.

وذكرت أن الاجتماع الماضي للمنتدى عقد في موسكو في أبريل عام 2019، ثم تم تأجيل عقد اجتماعات جديدة بسبب جائحة كورونا.

وأشار لافروف، سابقا، إلى أن هذا المنتدى يعد "آلية هامة للتعاون" بين روسيا والدول العربية.

المصدر: RT

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