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ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني تدمير كل شيء في غزة

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ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني تدمير كل شيء في غزة
AP
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، إن "محاربة الإرهاب لا تعني هدم كل شيء في غزة" مجددا دعوته إلى هدنة "تؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأكد الرئيس الفرنسي عبر قناة "فرانس 5"، قائلا: "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي، والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين".

وأعلن المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في غزة، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب، من بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 52600.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

كما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان إن الوضع الإنساني في القطاع كارثي وخطير وغير مسبوق وسيء للغاية، ويتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

هذا وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الجيش الإسرائيلي "يهدف إلى تصفية الوجود البشري" شمال قطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ75، تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، فيما أشار البيت الأبيض، إلى وجود محادثات جارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس"، واصفا إياها بالـ"جادة للغاية".

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المصدر: RT + "أ ف ب"

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