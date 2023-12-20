"رويترز": محادثات قطرية إسرائيلية إيجابية للدفع باتجاه تبادل الأسرى

قال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع بين رئيس وزراء قطر ومديري الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية في وارسو بخصوص تبادل الأسرى كان إيجابيا، لكن لا توقعات بالتوصل لحل وشيك.

وقال المصدر المطلع على الجهود الدبلوماسية وفق وكالة "رويترز"، إن "المحادثات كانت إيجابية واستكشف المفاوضون وناقشوا مقترحات مختلفة في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات.. لكن من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق وشيكا".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

وجاءت المحادثات بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، ومدير الموساد ديفيد بارنيا ومدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، بعد اجتماع بين الثلاثة في أوروبا الأسبوع الماضي.

ورجح موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن يكون الاتفاق على شروط صفقة جديدة محتملة هذه المرة أكثر صعوبة.

حيث تتركز العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة الآن بشكل كبير للضغط على رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، في حين تسعى حركة حماس إلى وقف إطلاق النار، مما لا يترك مجالا كبيرا للمفاوضات.

إذ صرح العديد من مسؤولي حماس مؤخرا علنا بأنهم لن يستأنفوا المفاوضات بشأن صفقة رهائن جديدة إلا بعد أن توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، ما يخلق مزيدا من الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. وفق "أكسيوس".

المصدر: رويترز