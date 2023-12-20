السفير الإسرائيلي في واشنطن: مستعدون لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل مستعدة لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى".

وقال هرتزوغ لشبكة "سي إن إن": "إسرائيل مستعدة لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لدينا اتفاق أم لا، لأن حماس رفضت حتى الآن إبرام اتفاق آخر".

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وأضاف: "كانوا يأملون في وقف دائم لإطلاق النار، لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق، لكن من السابق لأوانه في هذه المرحلة".

وقال موقع "أكسيوس" في تقريرها في وقت سابق من اليوم، إن إسرائيل تعرض وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل في إطار صفقة جديدة لحمل حماس على إطلاق سراح أكثر من ثلاثين رهينة تحتجزهم في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين اثنين و"مصدر آخر مطلعين، أن هذا الاقتراح هو الأول الذي تقدمه إسرائيل منذ انهيار اتفاق الشهر الماضي الذي أدى إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والإفراج عن أكثر من 100 رهينة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أكدت السبت الماضي التزامها التام بعدم فتح أي مفاوضات حول تبادل الأسرى، ما لم تتوقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل نهائي.

المصدر: RT