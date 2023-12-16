"حماس": لا مفاوضات لتبادل أسرى دون توقف نهائي للعدوان على شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم السبت، التزامها التام بعدم فتح أي مفاوضات حول تبادل الأسرى، مالم تتوقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل نهائي.

وقالت الحركة في بيان: "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا، وقد أبلغت الحركة موقفها هذا لجميع الوسطاء".

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن رئيس الموساد ديفيد برنيا التقى مساء السبت، برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دولة أوروبية وناقشا إعادة تفعيل محادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس".

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين مطلعين أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في أنه سيكون الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين (مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد)، والقطريين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام، وأعقبه توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة.

ووفق المصدر ذاته، تشير عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات إلى أنها مستعدة لمحاولة استكشاف صفقة تبادل أسرى جديدة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا تزال حماس تحتجز أكثر من 130 أسيرا، في حين تم إطلاق سراح 110 محتجزين كجزء من صفقة أوقفت القتال في غزة لمدة سبعة أيام.

وفي اليوم الحادي والسبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى450 .

المصدر: RT