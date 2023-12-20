هاليفي لجنود الاحتياط على حدود إسرائيل الشمالية: لن نقبل بعودة الوضع لما كان عليه قبل الحرب

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن إسرائيل لن تقبل بعودة الوضع على الحدود الشمالية لما كان عليه قبل الحرب.

وأجرى رئيس الأركان اليوم جولة ميدانية، وتفقد الأوضاع الميدانية على الحدود اللبنانية، والتقى مع قادة عسكريين، ومع جنود الاحتياط.

وقال هاليفي في كلمة ألقاها أمام العسكريين: "لن نقبل بالعودة للوضع الذي ساد سابقا قبل الحرب. علينا دفع العدو إلى الوراء، وترسيخ الوضع، وإعادة السكان إلى منطقة الشريط الحدودي في وضع أكثر أمنا".

وأضاف "نحن كعسكريين هدفنا الاستعداد، بحيث تكون جهوزيتنا القتالية بمستوى جيد جدا. في السنة المقبلة سيكون لدينا الكثير من العمل".

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منذ اندلاع الحرب في غزة، تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي، مع مقاتلي "حزب الله".

المصدر: RT