بوريل: دول الاتحاد الأوروبي قررت المشاركة في عملية "حارس الازدهار" بالبحر الأحمر

أعلن مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل أن دول الاتحاد ستشارك في عمليه "حارس الازدهار" ضد الحوثيين بالبحر الأحمر بعد مهاجمة السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.

واعتبر المسؤول الأوروبي في حسابه عبر موقع "إكس" أن "تصرفات الحوثيين غير المسؤولة" تشكل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وكتب بوريل: "خلال الاجتماع الاستثنائي للممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي الذي عقدته اليوم، وافقت الدول الأعضاء على المساهمة في عملية "حارس الازدهار" الأمريكية بواسطة عملية Atalanta".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد كشفت أن الولايات المتحدة تخطط مع 5 من حلفائها لإنشاء ممر أمني في البحر الأحمر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار".

ولفت حينها إلى أن المهمة الرئيسية لتلك العملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.

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بدورهم، هدّد "الحوثيون" اليمنيون بمهاجمة السفن التابعة للدول المنضمة إلى التحالف الأمريكي وتم الكشف عن الصواريخ الموجودة في حوزتهم.

من جهته أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للجماعة اليمنية، في تصريحات صحفية أنه بوسعهم مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذّر من أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستواجه مشكلات كبيرة" إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.

المصدر: RT