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إعلام عبري: السنوار يفلت مرتين من الاعتقال والاغتيال في اللحظة الأخيرة

أخبار العالم العربي

إعلام عبري: السنوار يفلت مرتين من الاعتقال والاغتيال في اللحظة الأخيرة
AP
زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار
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قالت وسائل إعلام عبرية إن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار أفلت من القوات الإسرائيلية ونجا من الاعتقال مرتين في اللحظات الأخيرة.

ووفقا لتقرير القناة "13" الإسرائيلية نشرت تفاصيله صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد وصلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة إلى أنفاق يعتقد أن السنوار كان مختبئا بها قبيل اكتشافها.

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ونقلا عن مصادر لم تسمها، ذكرت القناة أن الجيش يركز أنشطته بشكل أساسي في مدينة خان يونس جنوبي غزة وما حولها، من أجل تحقيق هدفه المتمثل في اغتيال السنوار.

ويذكر التقرير أنه خلال مطاردة السنوار كشفت القوات عن مخبأ سابق لمحمد الضيف قائد "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، يعتقد أن السنوار موجود حاليا في خان يونس بعد قدومه من شمال القطاع في قافلة إنسانية متجهة جنوبا في وقت مبكر من الحرب الدائرة حاليا.

وتشير المعلومات الاستخبارية التي جمعها الجيش الإسرائيلي إلى أن السنوار يتحرك بشكل مستمر بدلا من البقاء في مكان واحد لفترة طويلة.

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وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منزل السنوار بخان يونس في 6 ديسمبر الجاري وذلك رغم عدم توافر ما يشير إلى أنه كان يقيم هناك بالنظر إلى تنقله واختبائه بشكل دائم.

وسبق أن قضت محاكم إسرائيلية على السنوار بأربعة أحكام بالسجن مدى الحياة عام 1989 بتهمة التخطيط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين وتم إطلاق سراحه بعد 22 عاما كجزء من الصفقة التي أبرمتها إسرائيل لإعادة الجندي الأسير جلعاد شاليط.

ويعتقد على نطاق واسع أن السنوار خطط وأشرف على تنفيذ هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

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