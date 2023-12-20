"نحن نضغط".. بايدن: لا أتوقع إبرام "صفقة رهائن" في غزة قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ولكن هناك جهود لترتيب هذه القضية.

وقال بايدن للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن، "نحن نضغط".

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وتبذل جهود لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وجود محادثات جارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس ووصفها بـ"الجادة للغاية".

وقال كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادّة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها"، مضيفا "إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".

وفي المقابل استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس.

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وقال في بيان إنه يستبعد أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق تل أبيب "كل الأهداف" التي وضعتها وفي مقدمها "القضاء" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".

وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن إصدار قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألف ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 466 جنديا في معارك قطاع غزة.

المصدر: وكالات