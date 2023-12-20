بيان لنتنياهو حول وقف إطلاق النار في غزة والموقف من "بقاء" حركة حماس

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس.

وقال نتنياهو في بيان اليوم الأربعاء: "استبعد أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق الدولة العبرية "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

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وأضاف نتنياهو: "لن نتوقف عن القتال حتى نحقّق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".

تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات.

وقد صرح نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، بأنه لن يسمح لحركة فتح أو حماس بحكم قطاع غزة.

وكتب على حسابه في موقع "X": "لن أسمح باستبدال حماسستان بـ فتحستان".

وكان قبل أيام صرّح أيضا بأن إسرائيل لن تعيد تكرار "خطأ أوسلو"، ولن يحكم قطاع غزة "جهات متطرفة" مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على إسرائيل، على حد تعبيره.

المصدر: أ ف ب + RT + وكالات