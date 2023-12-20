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الناتو يكشف عن زيادة في تحليق مسيّراته الاستخباراتية في أوروبا خلال 2023

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الناتو يكشف عن زيادة في تحليق مسيّراته الاستخباراتية في أوروبا خلال 2023
Globallookpress
من مناورات الغرب في بحر البلطيق.
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كشف حلف الناتو عن زيادة نسبة تحليق الطائرات بدون طيار التابعة له والمخصصة للأغراض الاستخباراتية بحدود 30% في أوروبا خلال العام 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022.

وقال بيان الحلف اليوم الأربعاء: "نفذت تشكيلات الاستخبارات التابعة للناتو عددا أكبر بكثير من المهام مقارنة بالعام الماضي - على الجناح الشرقي، في بحر البلطيق والبحر الأسود وأعالي الشمال".

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وأضاف في بيانه أن الزيادة في نسبة تحليق تلك المسيّرات كانت "من خلال 5 طائرات بدون طيار من طراز RQ-4D Phoenix الموجّهة عن بعد، وحلقت قوات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي لساعات إضافية بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي".

ولفت قائد قوات استخبارات الناتو العميد أندرو كلارك، إلى أنّه من المتوقع حدوث زيادة أخرى في هذه التحليقات خلال العام المقبل 2024، وأضاف: "سيكون عام 2024 الخطوة التالية في تحقيق رؤيتنا 2030+".

وبيّن كلارك أن قوّة المخابرات التابعة للناتو ستوفّر منصة لتجميع البيانات من كافة المجالات بهدف توفير معلومات استخباراتية عالية الجودة بسرعة لصالح "صنّاع القرار" والدول الأعضاء في الناتو.

وبحسب حلف شمال الأطلسي، هناك حاليا 420 فردا يخدمون في تشكيلات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

المصدر: انترفاكس

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