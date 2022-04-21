واشنطن: سنزود كييف بطائرات مسيّرة مصممة خصيصا لها

أكد مسؤول كبير في البنتاغون أن الأنظمة الجوية التكتيكية بدون طيار Phoenix Ghost التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن لكييف، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول االأمريكي: "طور سلاح الجو الأمريكي نظام Phoenix Ghost في وقت قصير خصيصا لمتطلبات أوكرانيا".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تعتزم تدريب العسكريين الأوكرانيين على تشغيل هذه الأنظمة".

وأشار إلى أن "الحد الأدنى من التدريب مطلوب لمشغلي هذه الأنظمة حتى يتمكنوا من استخدامها، ونعتزم العمل على إجراء مثل هذا التدريب مباشرة مع القوات المسلحة الأوكرانية".

وأعلن بايدن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 72 مدفع "هاوتزر" و144 ألف قذيفة لها، وأكثر من 121 نظاما جويا تكتيكيا بدون طيار.

وتوقع الجيش الأمريكي أن يبدأ تسليم الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا في غضون اليومين المقبلين.

المصدر: "نوفوستي"