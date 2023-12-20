مراسلتنا: الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار اليوم الأربعاء، على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، مؤكدة مقتل لبناني أصيب بغارة إسرائيلية أمس.

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وأظهر مقطع فيديو خاص لـRT، سلسلة غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل فوسفورية وضوئية على أطراف بلدتي ‎حولا ومركبا الحدوديتين.

وأشارت المراسلة، إلى معلومات تفيد باستهداف موقع المطلة الإسرائيلي بصواريخ موجهة من قبل حزب الله في القطاع الشرقي.

وكان حزب الله نعى اثنين من مقاتليه ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 6 قضوا في أحداث الأيام الأخيرة على الشريط الحدودي.

في غضون ذلك، توفي مواطن لبناني في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية أمس الثلاثاء على منطقة رب ثلاثين في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

المصدر: RT