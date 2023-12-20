الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير "شاحنة تابعة لحماس تحمل صواريخ بعيدة المدى" في جباليا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تدمير "شاحنة تابعة لحركة حماس تحمل صواريخ بعيدة المدى" في جباليا، شمال قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي دمروا شاحنة تابعة لحماس تحمل صواريخ بعيدة المدى في جباليا بقطاع غزة".

وأشار إلى أن "طائرة إسرائيلية أغارت على مبنى في جباليا كان يختبئ فيه عناصر من حماس وتم القضاء عليهم. كما تمت مهاجمة مبنى آخر تم فيه تحديد موقع مضاد للدبابات يشتبه في أنه تم إطلاق النار منه على مركبات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات الإسرائيلية دهمت منازل قيادية تابعة لحركة حماس في قلب مدينة خان يونس، وكشفت عن بنية تحتية تحت الأرض تحتوي على شبكات مياه وكهرباء".

المصدر: RT