ملك الأردن يؤكد لكاميرون على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني بقصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وأكد الملك على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.

كما بين أن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف، محذرا من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء، ومبينا أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.

وجدد الملك رفضه لأي محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أنه أمر يخالف القوانين الدولية، ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.

وبحث الملك عبدالله الثاني وكاميرون العلاقات الثنائية وضرورة توسيع آفاق التعاون في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والوفد المرافق للوزير البريطاني، وسفير بريطانيا لدى الأردن فيليب ريدلي هول.

المصدر: RT