بوريل: الاتحاد الأوروبي سيتضرر بشكل نهائي في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا واستمرت مأساة غزة

صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي قد يتضرر بشكل لا رجعة فيه، إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا واستمرت المأساة في قطاع غزة.

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وكتب بوريل في صفحته على منصة "X": "أوروبا في خطر. إذا سمحنا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في أوكرانيا، وإذا سمحنا باستمرار المأساة الحالية في غزة، فإن المشروع الأوروبي قد يتضرر بشكل لا رجعة فيه".

Europe is in danger.



If we let Putin win in Ukraine, if we let the ongoing tragedy continue in Gaza, the European project could be irretrievably damaged.



Let's roll up our sleeves to avoid it.@Grand_Continenthttps://t.co/Sxj3BYmWUx — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2023

كما دعا بلدان الاتحاد الأوروبي لعمل ما بوسعها لتجنب ذلك.

واشتكى بوريل، من أنه ليس جميع دول الاتحاد الأوروبي ترى في روسيا كـ"تهديد استراتيجي"، وسط محاولاته الحثيثة بإقناعهم عكس ذلك.

وقال في منتدى "Sommet Grand Continent": "تشكل روسيا تهديدا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي. لكن يجب أن أعترف بأن ليس كل دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى الأمر بنفس الطريقة. هناك من يقول صراحة لا، نحن لا نعتبر روسيا تهديدا استراتيجيا. أنا أقنعهم بعكس رأيهم".

ووفقا لبوريل، فإنه يحاول إقناع هذه الدول بأن "انتصار روسيا من شأنه أن يشكل خطرا شديد الخطورة على الاتحاد الأوروبي"، ودعا إلى الاستعداد "لصراع شديد على المدى الطويل".

المصدر: نوفوستي

المصدر: تاس