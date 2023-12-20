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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيتضرر بشكل نهائي في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا واستمرت مأساة غزة

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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيتضرر بشكل نهائي في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا واستمرت مأساة غزة
AP
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي قد يتضرر بشكل لا رجعة فيه، إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا واستمرت المأساة في قطاع غزة.

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وكتب بوريل في صفحته على منصة "X": "أوروبا في خطر. إذا سمحنا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في أوكرانيا، وإذا سمحنا باستمرار المأساة الحالية في غزة، فإن المشروع الأوروبي قد يتضرر بشكل لا رجعة فيه".

كما دعا بلدان الاتحاد الأوروبي لعمل ما بوسعها لتجنب ذلك.

واشتكى بوريل، من أنه ليس جميع دول الاتحاد الأوروبي ترى في روسيا كـ"تهديد استراتيجي"، وسط محاولاته الحثيثة بإقناعهم عكس ذلك.

وقال في منتدى "Sommet Grand Continent": "تشكل روسيا تهديدا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي. لكن يجب أن أعترف بأن ليس كل دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى الأمر بنفس الطريقة. هناك من يقول صراحة لا، نحن لا نعتبر روسيا تهديدا استراتيجيا. أنا أقنعهم بعكس رأيهم".

ووفقا لبوريل، فإنه يحاول إقناع هذه الدول بأن "انتصار روسيا من شأنه أن يشكل خطرا شديد الخطورة على الاتحاد الأوروبي"، ودعا إلى الاستعداد "لصراع شديد على المدى الطويل".

المصدر: نوفوستي

المصدر: تاس

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