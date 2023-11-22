 
مباشر
عاجل
بوتين يدعو لمساعدة غزة ويعتبر إجلاء المواطنين الروس من القطاع واجبا مقدسا

ضابط مخابرات أمريكي سابق: الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في مصيدة بسبب تصريحات بوريل

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي سابق: الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في مصيدة بسبب تصريحات بوريل
AP
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgro

قال الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، إن محاولة الاتحاد الأوروبي هزيمة روسيا في الصراع في أوكرانيا فشلت، وإن الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في مصيدة.

إقرأ المزيد
خبير أمريكي: نهاية حكومة زيلينسكي باتت وشيكة
خبير أمريكي: نهاية حكومة زيلينسكي باتت وشيكة

وأضاف في حديث لقناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "لقد وضع الاتحاد الأوروبي نفسه في الزاوية. وخلال السنوات الماضية أدلى (مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل بعدد من التصريحات التحريضية، من خلال الحديث عن انتصار كييف وترويج لدور الاتحاد الأوروبي في تحقيقه. وتبين أن كلها لا أساس لها من الصحة. لقد خسرت أوكرانيا، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعمل شيئا لتغيير هذه النتيجة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدمر نفسه بسبب مواصلة دعم أوكرانيا.

وخلص للقول إن "كل مبادئها وكل التصورات حول الاتحاد القائم على القواعد، تم رميها من النافذة. وهو الآن ليس أكثر من أداة نفوذ مربحة بالنسبة لأكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي، ويعني ذلك أنه ليس اتحادا أوروبيا، بل منظمة تسيطر عليها حفنة من الدول. وينحصر الخطر في أنه يخاطر بأن يصبح غير مهم لأنه لن يتسامح أحد مع مثل هذا السلوك".


المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا