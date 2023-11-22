ضابط مخابرات أمريكي سابق: الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في مصيدة بسبب تصريحات بوريل

قال الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، إن محاولة الاتحاد الأوروبي هزيمة روسيا في الصراع في أوكرانيا فشلت، وإن الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في مصيدة.

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وأضاف في حديث لقناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "لقد وضع الاتحاد الأوروبي نفسه في الزاوية. وخلال السنوات الماضية أدلى (مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل بعدد من التصريحات التحريضية، من خلال الحديث عن انتصار كييف وترويج لدور الاتحاد الأوروبي في تحقيقه. وتبين أن كلها لا أساس لها من الصحة. لقد خسرت أوكرانيا، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعمل شيئا لتغيير هذه النتيجة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدمر نفسه بسبب مواصلة دعم أوكرانيا.

وخلص للقول إن "كل مبادئها وكل التصورات حول الاتحاد القائم على القواعد، تم رميها من النافذة. وهو الآن ليس أكثر من أداة نفوذ مربحة بالنسبة لأكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي، ويعني ذلك أنه ليس اتحادا أوروبيا، بل منظمة تسيطر عليها حفنة من الدول. وينحصر الخطر في أنه يخاطر بأن يصبح غير مهم لأنه لن يتسامح أحد مع مثل هذا السلوك".



المصدر: نوفوستي