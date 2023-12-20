مشاهد توثق إصابة شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس (فيديو)

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس.

وقال الهلال الأحمر في بيان إن "طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي إحداها بالصدر والأخرى بالبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عصيرة الشمالية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج"، بحسبما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات عقربا وبيت أمر وصوريف وبني نعيم شمال وشمال غرب وشرق الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدات واقتحمت العديد من المنازل واستولت على مركبات، واعتقلت عددا من الشبان لم تعرف هوياتهم بعد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن مواجهات اندلعت خصوصا في بلدتي بني نعيم وصوريف، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

المصدر: وفا