مواجهات في نابلس وطوباس.. القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية ليل الثلاثاء/ الأربعاء ومنذ ساعات الفجر الأولى سلسلة اقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع الفلسطينيين في نابلس وطوباس.

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ودهمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة، وبلدات بيت فوريك، وقريوت، واللبن الشرقية، شرق وجنوب نابلس، ونفذت عمليات اقتحام وتفتيش طالت عددا من المنازل، وسط اندلاع مواجهات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، باندلاع مواجهات بالحجارة واشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية، لا سيما في مخيم بلاطة، حيث اقتحمت تلك القوات حارة العاصي ومنطقة السوق بالمخيم، من دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وتعرض عدد من المواطنين للضرب المبرح خلال احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية التي أجرت معهم عمليات تحقيق ميدانية، في بلدات بيت فوريك، وقريوت، واللبن الشرقية، بينما تم الاستيلاء على عدد من السيارات والجرارات الزراعية.

وفي بلدة اليامون غرب جنين، أصيب شابان بالرصاص، خلال اقتحام القوات الإسرئيلية، فجرا، وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم وتفتيش، حيث حاصرت أحد المنازل ودعت شابا فلسطينيا لتسليم نفسه في حارة زايد.

واقتحمت القوات الإسرائيلي أيضا، ضاحيتي اكتابا وشويكة بمدينة طولكرم، وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، وبلدة نعلين غرب رام الله.

في غضون ذلك، أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة طمون، وسط اندلاع مواجهات.

وأكدت مصادر في الهلال الأحمر إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في الرجل، من بلدة طمون، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة ليلى فندي، وهي زوجة الأسير المحرر هاني علي حمد بني عودة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما تم وضع ملصقات تحمل طابع التهديد عند باب منزلهم".

وقال بني عودة، إنه "تم أيضا اعتقال المواطن محمد عبد الرحمن صادق بشارات، للضغط على شقيقه الأسير المحرر رايق بشارات لتسليم نفسه، والاعتداء بالضرب على نجله بالضرب المبرح".

ودمرت جرافة تابعة للقوات الإسرائيلية أجزاء من منزلين في طمون، مملوكين للمواطنين جمال علي أحمد بشارات، وخير الدين محمد بشارات.

شهاب

في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس، أصيب شابان برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات.

المصدر: وفا + RT +شهاب