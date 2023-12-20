"كتائب القسام" تبث مشاهد لتدمير آليات واشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي بخان يونس (فيديو)
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محاور مدينة خان يونس.
وأظهرت المشاهد استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية وجنود تحصنوا بأحد المنازل في خان يونس.
🚨 كتائب القسام 🚨— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 20, 2023
مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خانيونس #طوفان_الأقصىpic.twitter.com/rvq2uEf8js
المصدر: RT