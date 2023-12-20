قبرص تعلن إحباطها "مخططا إيرانيا لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين"

قال مسؤول قبرصي إن بلاده "أحبطت مخططا إيرانيا لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين من خلال اعتقال اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين كانا على اتصال مع إيراني آخر مرتبط بالحرس الثوري".

وقال المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" إن الرجلين الإيرانيين محتجزان لدى الشرطة منذ 3 نوفمبر، وتجري الإجراءات لترحيلهما، مبينا أن اعتقال المشتبه بهما كان تتويجا لعملية مشتركة مع جهاز الأمن الإسرائيلي الموساد.

وأوضح أن أجهزة الأمن القبرصية كانت تراقب الرجلين الإيرانيين لعدة أسابيع واحتجزتهما قبل وصول فرقة تعتقد السلطات أنها كانت ستنفذ عمليات القتل، مبينا أن الأفراد المستهدفين كانوا في المقام الأول رجال أعمال إسرائيليين.

وقالت السلطات القبرصية إن الإيراني كان يتحرك داخل وخارج قبرص عبر شمال قبرص التركية، وعبر المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة إلى الجنوب لإقامة اتصالات مع المشتبه بهما.

وحسب المسؤول فإن الرجل الإيراني كان يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

في الأسبوع الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نيابة عن الموساد إن "استخدام إيران للشمال الانفصالي لقبرص لأغراض إرهابية وكمنطقة نشاط وعبور لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية يشكل قضية مثيرة للقلق".

المصدر: AP + "تايمز أوف إسرائيل"