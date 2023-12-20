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بالفيديو.. قصف إسرائيلي قرب مكان تشييع عنصر لـ"حزب الله"

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. قصف إسرائيلي قرب مكان تشييع عنصر لـ
AFP
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استهدف القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موقعا يبعد أمتارا قليلة من موقع تشييع أحد عناصر "حزب الله"، في بلدة بليدا جنوبي البلاد.

ونشرت وسائل إعلامية لبنانية مقطع فيديو قالت إنه يظهر قصفا إسرائيليا على بعد أمتار من مكان تشييع عنصر "حزب الله" حسن ابراهيم في بلدة بليدا.

وكان "حزب الله" قال في بيان في وقت سابق اليوم: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي إبراهيم "أبو هادي" من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما نعى "حزب الله" عنصرا آخرا يدعى  وسام حيدر مرتضى "علي أبو الحسن" من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ 7 أكتوبر إلى 118.

المصدر: RT

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