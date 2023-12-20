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الجيش الإسرائيلي ينفي صلته بمقتل امرأتين في كنيسة كاثوليكية في غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينفي صلته بمقتل امرأتين في كنيسة كاثوليكية في غزة
AFP Handout / Israeli Army
صورة من الأرشيف
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اعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات قتالية بالقرب من كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة يوم 17 ديسمبر، لكنه نفى صحة المعلومات عن مقتل امرأتين على أيدي قناصته هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، يوم الثلاثاء إن "إرهابيي حماس أطلقوا قذيفة صاروخية باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من الكنيسة. وحددت قواتنا 3 أشخاص كانوا يقومون بتصويب نيران حماس".

وأضاف الجيش أن العسكريين الإسرائيليين أطلقوا النار عليهم وسجلوا إصابة الأهداف.

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واعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع الحادث بالقرب من كنيسة العائلة المقدسة، حيث قتلت امرأتان مدنيتان، لكن نتائج التحقيق الأولي للجيش لم تؤكد صحة المعلومات حول صلة الجيش الإسرائيلي بمقتلهما.

وأشار الجيش إلى أن التحقيقات في الحادث لا تزال مستمرة.

وتحدثت البطريركية اللاتينية في القدس عن مقتل امرأة وابنتها بنيران القناصة الإسرائيليين داخل كنيسة العائلة المقدسة في غزة يوم 17 ديسمبر. وأعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن أسفه لتلقي الأنباء عن مقتلهما.

المصدر: نوفوستي

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