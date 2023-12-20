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لبنان.. مقتل مدني داخل سيارته برصاص القنص الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل مدني داخل سيارته برصاص القنص الإسرائيلي
Globallookpress
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أفادت مراسلتنا اليوم الأربعاء بمقتل شخص وإصابة آخر بنيران قناصة من الجيش الإسرائيلي استهدفوا سيارة رباعية الدفع كانا بداخلها في جنوب لبنان.

وقالت إن القتيل فارق الحياة في مشفى مرجعيون بعد أن تم إسعافه إليها في استهداف سيارة من نوع "رانج روفر" كانت تقلهما.

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كما أفادت مراسلتنا في وقت سابق من اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، مؤكدة مقتل لبناني أصيب بغارة إسرائيلية يوم أمس.

وكان "حزب الله" اللبناني قد نعى اثنين من مقاتليه ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 6 قضوا في الأحداث على الشريط الحدودي.

وقبل يومين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن "انتهاكات حزب الله للقرار الأممي 1701 جعلته باطلا ولاغيا"، مشددا على أن الجيش لن يسمح بتكرار "7 أكتوبر" على أي من حدود إسرائيل.

المصدر: RT

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