"حزب الله" ينعى مقاتلين اثنين قتلا بنيران إسرائيلية على الحدود جنوبي لبنان

نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من مقاتليه قتلا اليوم الأحد خلال الاشتباكات الدائرة مع إسرائيل على الحدود مع جنوب لبنان. وذلك في يوم شهد اشتباكات وتبادلا مكثفا للنيران بين الجانبين.

وقال في بيان صادر عن الإعلام الحربي التابع للحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزّين في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

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كما أعلن أيضا أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقعين إسرائيليين عند المنطقة الحدودية، فيما جددت القوات الإسرائيلية استهدافها لعدد من البلدات والقرى جنوب لبنان.

وفي المقابل، أفادت مراسلتنا جنوب لبنان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا ومرتفعات ‎كفرشوبا وتلة العويضة وبلدة الطيبة و‎محيبيب و‎ميس الجبل جنوب لبنان.

وأشارت المراسلة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منزلا كان قد استهدف سابقا في بلدة الخيام خلف "معتقل الخيام" سابقا، وهو منزل غير مأهول.

إلى ذلك، تستمر طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في التحليق بشكل مكثّف في أجواء جنوب لبنان.

المصدر: RT